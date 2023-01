Formé à l’Alliance Welkenraedt et passé par l’AS Eupen, l’attaquant n’a pas été épargné par les blessures. Il a décidé d’envisager son avenir loin des terrains.

"Cette décision est mûrement réfléchie. Il y a plusieurs raisons qui ont orienté mon choix, mais le fait de me retrouver sur la touche pour des pépins physiques est devenu de plus en plus pesant" nous confie l’intéressé.

Avec sa compagne, il est l’heureux papa de deux petits bouts. Il est aussi actuellement chef de ligne de production dans une entreprise du zoning des Plénesses. Ses priorités sont donc ailleurs. "J’ai toujours eu pour habitude de m’investir pleinement dans le foot. Avec mon boulot, je ne sais plus m’entraîner qu’une semaine sur deux voire trois, en fonction de la période. Je n’ai jamais eu de problèmes avec mes équipiers mais ce n’est pas toujours correct de ne pas m’entraîner et de jouer le dimanche. Et puis, nous venons d’avoir notre second enfant et c’est le moment de profiter d’eux" avoue-t-il.

Un redoutable joueur va quitter nos pelouses. ©EDA JR Marot

Ayant peu bourlingué (RCS Welkenraedt, Faymonville, RFC Welkenraedt et Elsaute), il a cependant connu quelques désillusions en 15 ans de carrière, avec trois descentes au total. De montées, il n’en a connu qu’une seule mais elle a laissé des traces.

"C’était pour accéder à la P1 avec Elsaute lors de l’exercice écourté par le Covid. On n’a pas vraiment su fêter cela et puis l’arrêt prolongé qui a suivi, ça a fait mal. Je n’avais jamais pensé pouvoir dire ça tant le football était ma passion mais désormais, je pense que le ressort s’est cassé" confie l’offensif elsautois, avant d’évoquer la fin de l’actuelle saison, qui sera donc sa dernière.

Maudites blessures! ©Eda Éric Muller

Le titre avec Elsaute ?

"Je ne veux pas aller au foot avec les pieds de plomb donc c’est le moment de dire stop. Nous sommes bien positionnés mais nous n’avons aucune pression de la part du club ou du coach. Le titre est un objectif certes, mais pas une obsession. En ce qui me concerne, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau de pouvoir terminer ma carrière en beauté et remettre un club comme Elsaute a sa place, en nationale" conclut-il. D’ailleurs, la dernière rencontre de championnat des hommes de Boris Dome se jouera à… Sprimont B ! Exactement là où La Calamine a fêté son titre de P1 la saison dernière. Tiens, tiens…