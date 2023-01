Welkenraedt a créé une petite surprise en allant s’imposer à Andrimont lors du week-end de reprise et reste ainsi dans la course au maintien. Avec, à ce titre, un déplacement à six points à La Villersoise qui compte un succès de moins. "Notre objectif est d’essayer de garder le même esprit collectif que la semaine dernière", explique Fabrice Leemans désormais aux commandes de l’équipe. "Delrez s’est blessé au doigt lors de notre dernière sortie et sera au repos. Nous nous déplacerons donc à sept sans meneur spécifique…"

Dison-Andrimont – Hannut (Samedi, 21 h)

Didier Franceschi est passé à l’entraînement de jeudi même si c’est encore Jordan Vieillevoye qui a orchestré la séance. C’est en binôme qu’ils dirigeront la rencontre de ce samedi face à Hannut, un adversaire qui compte un succès de moins. Porignaux (opération) et Closset (blocus) seront toujours absents.