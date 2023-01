« 95% de chance que je rempile à Stembert », annonce Marc Lekeu

Cet adversaire, le coach stembertois Marc Lekeu le connaît plutôt bien, puisqu’il fut l’entraîneur des Cornésiens durant la saison 2018-2019. " C’était un peu compliqué à l’époque, mon équipe était assez faible et nous avions passé toute la saison dans le fond du classement. Je ne prenais pas énormément de plaisir en bord de terrain, mais j’en prenais beaucoup à la buvette ", sourit le T1, avant d’aborder le principal sujet du moment dans le camp d’en face, celui d’une possible fusion des trois clubs de la commune de Pepinster. " Cela voudrait dire qu’il y aurait encore moins de clubs dans notre région, je ne suis vraiment pas pour ", explique l’habitant de… Wegnez. " J’aime ma commune et ses clubs, et je comprends parfaitement l’indignation des comités de Cornesse et de Soiron qui, croyez-moi, n’ont pas la moindre intention de fusionner. "

Marc Lekeu est à la tête de Stembert depuis 2019, et il devrait rempiler pour une 5e saison consécutive. "C’est fait à 95%", annonce-t-il. "Je me suis entretenu avec le comité et nous sommes toujours sur la même longueur d’onde. Celui-ci me donne carte blanche sur tout l’aspect sportif et j’ai la chance de garder mon bras droit Xavier Bouché à mes côtés. Si mes joueurs continuent à me suivre, je serai encore leur coach l’année prochaine."

Après 18 journées, Stembert pointe à la 14e place, avec 12 points au compteur seulement. "Nos résultats sportifs sont en deçà de nos attentes mais d’autres aspects sont tout aussi importants au sein d’un club de P4. Je n’ai plus rien à reprocher à mes joueurs qui font désormais preuve d’une mentalité exemplaire. Les cartons rouges pour rouspétance, c’est fini à Stembert. Et c’est très bien ainsi."