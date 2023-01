C’est seulement la reprise pour Henri-Chapelle (au complet) qui est l’équipe de la série avec le moins de matchs disputés – 11 rencontres jouées seulement – au moment d’aborder la 15e journée de compétition et un derby prometteur à Spa qui s’affichera au complet si ce n’est Piron (blocus).

"On a eu pas mal de périodes d’arrêt dans notre calendrier, avec des week-ends bye et des remises durant le premier tour", constate le Capellois Thibaut Remacle. "On vient même de bénéficier d’un mois de trêve, cela a fait du bien à tout le monde d’avoir un peu de repos. Mais on s’est remis à travailler dur début janvier en vue du second tour. On a pu s’entraîner à dix et donc faire du 5v5 et on a disputé un match amical contre la R2 de l’Union Liège."

Spa très vif sur les postes extérieurs

Ce ne sera pas du luxe au regard de l’adversaire qui attend les troupes de Fred Ledain. "Spa tourne très bien en ce moment", sait l’intérieur de Henri-Chapelle qui a soigné une entorse et une tendinite à l’épaule durant cette longue interruption. "Le match aller était serré et s’est joué sur des détails. Nous allons tout mettre en œuvre pour prendre notre revanche et essayer de revenir avec la victoire. Les Spadois sont très vifs sur le poste 1-2-3, ce qui nous avait mis en difficulté. On va devoir se concentrer sur nos forces, essayer de contrôler le rythme, jouer sur notre physique et faire parler notre expérience."

Plutôt décevants après une belle entrée en matière, les Capellois doutent-ils ? "L’état d’esprit du groupe est bon ", rassure Thibaut Remacle. "Nous savons que nous pouvons mieux faire et nous connaissons les points sur lesquels travailler pour être plus performants et rester constant durant 40 minutes. Nous prendrons match par match sans pression afin d’aller chercher le plus de victoires possible. Avec un premier gros test ce samedi, nous pourrons débriefer après le match et savoir si notre boulot de début janvier a été bon !"