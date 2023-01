Et il risque d’y avoir du monde. En effet, les inscriptions sont sold out depuis mi-décembre: tout au long du week-end, ce ne sont pas moins de 60 équipes (environ 500 joueurs) qui taperont la balle le long de la Warche. Cette année, l’organisateur a décidé de passer de quatre à six catégories, avec l’arrivée des U8 et U13.

Lors de la première édition, le FC Wiltz (D1 Lux) a inscrit son nom au palmarès des catégories U9, U11 et U12 tandis que le Stade Disonais remportait la catégorie U10 au tir de précision. A.V.