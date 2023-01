Divorce consommé entre le RCS Verviers et Patrick Klinkenberg, Stéphane Krings n’est plus au club non plus

"Je n’ai pas envie de trop en parler", glisse d’emblée le président verviétois Raphaël Boccardo. "Je peux simplement dire que je n’étais pas satisfait de son travail dans la globalité. Il est difficile pour moi de vous expliquer la déception que je ressens."

Du côté du principal intéressé, c’est également le sentiment de déception qui domine.

"Trois mois seulement après la mise en place d’un projet (NDLR Béliers 2025) qui me tenait à cœur, je trouve ça dommage et regrettable", explique calmement Patrick Klinkenberg. "Les responsables verviétois n’ont pas eu la patience requise. C’est dommage pour les coaches que j’ai amenés et pour tous les joueurs, mais aussi pour le club et la Ville. Force est à présent de constater que ces personnes n’y croyaient pas. Je me suis fort investi et je n’ai pas bien compris leur décision de stopper notre collaboration. Malgré tout, je ne veux pas polémiquer. J’avoue quand même qu’il m’a fallu pas mal de temps pour digérer. Je le rappelle, c’était un projet qui me tenait à cœur. Mais voilà, les personnes fortes du club en ont décidé autrement."

Vito Dell’Aquila a quitté le club

Dans la foulée de l’éviction du désormais ex-directeur technique, c’est Vito Dell’Aquilla qui annonçait son départ. Pour rappel, l’ancien mentor du FC Liège, La Calamine ou encore Melen, avait rejoint, il y a quelques mois, les Béliers dans un rôle de conseiller sportif.

"Vito était venu à Verviers pour le projet. Et vu qu’il est cohérent avec lui-même, il se retire également", précise l’ancien coach national des U15, U16 et U17.

Stéphane Krings remercié par… Patrick Klinkenberg

Avant sa mise à l’écart, Patrick Klinkenberg avait pris la décision de se séparer de Stéphane Krings, l’entraîneur de la P4.

L’histoire ne s’arrête pas à l’éviction du directeur technique. On apprend dans la foulée que Stéphane Krings n’est plus le coach de la P4 verviétoise.

"Cette décision avait été prise, sans nous consulter, par Patrick Klinkenberg. Et vu qu’il entraînait la P4 et les U16, ce sont deux nouveaux entraîneurs qu’on a dû remplacer", précise le président des Lainiers.

Interrogé sur la question, le désormais ex-homme fort verviétois nous livre sa version.

"On en a discuté avec Stéphane et on a fait le tour de la question. Tout s’est passé dans le calme et la sérénité. Il y avait simplement quelque chose qui ne passait pas. On s’est quittés en très bons termes et on reste amis. En tant que directeur technique, j’ai pris mes responsabilités. C’était pour moi la meilleure solution. Je précise que j’assumais ce choix et que j’avais décidé d’assurer le rôle de T1, épaulé avec Vito Dell’Aquilla, jusqu’en fin de saison. Quand un club engage un responsable sportif, il doit lui laisser les coudées franches", termine Patrick Klinkenberg.

Farjad Telakder à la tête de la P4

Pour remplacer Stéphane Krings, les RCS Verviers a jeté son dévolu du Farjad Telakder. Ce dernier a entraîné les jeunes du côté de Liège, Malmedy et Sprimont.