Dison n’a plus gagné chez lui depuis le 1er   novembre: « Ça nous motive encore plus » répond Anthony Manfredi

Si elle a lieu, elle permettra à Anthony Manfredi de signer son retour aux affaires après sa suspension purgée la semaine dernière alors que ses coéquipiers ramenaient le point du partage de chez le leader, Warnant. "Plus généralement, ce match sera le premier depuis un bon bout de temps où le coach ne devra pas bricoler et s’adapter en fonction de la liste des absents", estime le latéral gauche disonais. "Ces derniers temps, c’était très compliqué à ce niveau car nous n’avons jamais pu aligner la même équipe deux fois de suite."

« Aller chercher le top 5 »

Une des raisons qui expliquent le récent coup de mou comptable des Disonais ? Probablement. Mais ce dimanche, il faudra l’emporter et, enfin, renouer avec la victoire à domicile. Car le dernier succès au Val Fassotte remonte déjà au 1er novembre (c’était contre l’Union Saint-Gilloise B) et ça, les Stadistes le savent. "Ça nous motive encore plus à aller chercher la victoire" confirme l’ancien Visétois. "Mais ça ne remet pas non plus en cause notre première partie de saison. Je pense qu’on a une équipe pour aller chercher le top 5 et nous sommes toujours largement en mesure d’atteindre cet objectif. À titre personnel, j’ai aussi eu un peu de mal à m’adapter mais je me sens vraiment bien dans le groupe désormais."

« Pas du genre à bouger chaque année »

De quoi vouloir prolonger l’aventure d’une saison ? La question devrait très vite se poser en cette période où les clubs préparent la saison prochaine. "Nous n’avons encore vu personne et nous ne savons rien si ce n’est la reconduction du staff que nous avons apprise dans la presse comme tout le monde", répond Anthony Manfredi. "Je suppose que ça se fera en février. Pour ma part, je me sens bien dans le club et dans le groupe et je ne suis pas du genre à bouger chaque année. Après, il faudra évidemment voir les mouvements dans le groupe et les intentions du coach."

Stade Disonais - Acren Lessines (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Sayoud.

STADE DISONAIS: Rico-Garcia, Biondolillo, Clerbois, Leers, Mara, Palm, Demarteau, Meunier, Merola, Schillings, Akdim, Teruel, Legros, Godard, La Delfa, Manfredi.

Absents: Courail, Binot et Castela sont blessés, Habran est malade.