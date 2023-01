Après la fête contre Richelle, La Calamine doit confirmer

L’équipe de Meix-Devant-Virton pointe à la douzième place à sept points des Calaminois (7e) et les Vert et Blanc s’étaient imposés 3-0 à l’aller. Malgré cela, le coach calaminois se méfie, mais est clair: "On doit gagner là-bas tout simplement. Même si ce ne sera vraiment pas simple", conclut-il.

Meix-Devant-Virton – La Calamine (Dimanche, 14h30)

Arbitre: M. Gabriel.

LA CALAMINE: Joiris, Rombach, Aritz, Belle, Bultot, Cornet, Gerrekens, Hungs, Legenvre, Lufuankenda, Mauclet, Remacle, Smits, Van Melsen, Volont.

Absents: Bennane (suspendu), Hubert (suspendu), Din (en examen), Krhrlanko (blessé), Lazzari (blessé), Islamovic (P2), Kamalandua (P2), Messen (P2), Roex (P2).