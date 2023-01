Abder Akdim arrive à Aubel, où Nicolas Manteca ne sera pas conservé

Une deuxième arrivée est officialisée du côté d’Aubel en vue de la saison prochaine. Après celle de Simon Dohogne, c’est une autre en provenance de Raeren-Eynatten qui est actée ce vendredi. Abder Akdim quitte le club après quatre ans pour rejoindre Aubel et Tony Niro, qu’il a déjà côtoyé auparavant. "On sait ce qu’on veut, commente le président aubelois, Michel Remacle. On remplace numériquement les départs, en essayant d’avoir un peu plus de qualité. Abder Akdim est un joueur avec une très bonne mentalité et le coach avait envie de retravailler avec lui", poursuit-il.