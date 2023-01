Voici le communiqué du CP

" Pour ce week-end des 21 et 22 janvier inclus, le Comité Provincial de Liège a décrété une remise de toutes les rencontres amicales et officielles des réserves et des jeunes.

Pour les équipes premières (hommes et dames), une décision sera prise, au plus tard, ce samedi 21 janvier pour 10 heures.

Les matches amicaux pour les jeunes et réserves sur terrain synthétique sont autorisés pour autant qu’ils soient déclarés.

Remise générale pour la RIL. "