Pas le vendredi espéré pour le Celtic Aubel et Essalem Verviers, HDKP Team Herve va recevoir le leader

Un petit but qui a fait toute la différence, rageant pour le Celtic Aubel (9e, 12 pts) qui se déplaçait chez le désormais leader TDM Ans (23 pts). "Le nul aurait été plus logique car les deux équipes ont eu des occasions" estime le gardien du Celtic Maxime Colson. "On reste sur trois défaites d’affilée, même si on parvient à inquiéter les équipes de tête." Cette fois, les doublés de Kever et Nijhof, ainsi que le but de Bauwens n’ont pas suffi. "Ce vendredi, il faudra faire un résultat sans quoi on risque de vivre une deuxième partie de saison compliquée" estime le portier aubelois.