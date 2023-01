Il n’y a pas eu de miracle pour Membach B qui recevait Theux B samedi soir dans le cadre de la journée de reprise du championnat de P4F.

Les joueurs de Membach sont expérimentés et ont un long parcours en tennis de table. Mais globalement leur niveau est trop juste pour la quatrième provinciale. "Déjà la saison passée, on a profité d’un repêchage en tant que dixième classé à l’issue du championnat pour rester à ce niveau", se remémore le capitaine Didier Brandt. Et d’ailleurs l’équipe A avait bénéficié du même coup de pouce pour se maintenir en P3.

Aujourd’hui, Kevin Hardy est venu retrouver son papa René dans l’équipe phare, qui a mis derrière elle les tracas liés à la relégation. Ce n’est pas le cas de la B. "Et cette année, ça va être très dur", constate le président Brandt. "On compte une seule victoire sur Stavelot et on a perdu sur nos concurrents comme Recht, juste avant la trêve." La dure loi du sport… Et ce n’est pas contre cette équipe de Theux, au complet avec ses trois D0 et bien dans son match, qu’il y a quelque chose à faire. "Lucien Schyns a un contrôle de balle simplement super. Michel Monville joue bien sur la rotation et le placement de balle. Jean Wera a le jeu le plus classique avec un bon jeu de contre mais aussi de très belles attaques." Alors Didier Brandt termine sa soirée sans avoir pu accrocher un match, tout comme son coéquipier Klaus Jahnert. Bernard Bleser, D4 à 75 ans, prend le match à sa portée sur Christian Bouhon, D6. Et Luc Simons, le leader local, dans la lignée de sa saison très constante, accroche deux victoires individuelles.