Kevin Léonard qualifié sur le fil pour le championnat de Belgique

Le championnat provincial pour les séries C et B a livré ses verdicts. En simple dames C, les jeunes ont dicté la loi avec la Montzenoise Fanny Renkens qui s’offre le titre aux dépens de Lennie Strebelle. En série B, la Minière Clara Ceulemans est seconde et Clémentine Poncelet de Francorchamps est troisième. Les doubles apportent leur lot de satisfaction avec notamment la Verviétoise Lennie Strebelle sur la plus haute marche en C en duo avec Muriel Michel. En mixtes B, on retrouve Poncelet, cette fois avec le Tiégeois Bill Beligdorg. Dans la série phare du simple B, le titre est pour le joueur de l’Astrid Arthur Bilas devant Kevin Léonard.