"On prend le 1-0 sur un coup-franc dévié et le deuxième but arrive également sur une phase arrêtée, expliquait Serge Kessel, le nouveau mentor de la SRU. De notre côté, Demoulin voyait sa tête sauvée à même la ligne tandis qu’une frappe de Fassion touchait l’équerre. Nous avons fait jeu égal avec les Jalhaytois et même plus. Malheureusement, la réussite est souvent dans l’équipe la mieux classée. Dans notre situation, tous les points sont importants mais nous aurions pu aller chercher un petit bonus ce jeudi soir."

Terrain pas évident

Le coach jalhaytois Raphaël Sutera avouait avoir vécu un match très compliqué: "Le terrain n’était pas évident même si nous l’avions roulé cet après-midi. Chaque équipe a eu 5 ou 6 occasions et nous avons été les plus réalistes. On inscrit un 3e but, annulé, ce match aurait pu se terminer sur un score de 3-2. À la 50e, la SRU n’a pas profité d’une grosse opportunité, cela n’était pas une promenade de santé."

Jalhay 2 – SRU Verviers 0

Buts: Mertens (1-0, 11e et 2-0, 29e)