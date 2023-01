Isaac Christie-Davies avant Eupen-Genk: "Avec un bon esprit d'équipe, tout est possible!"

Pourtant, avec 17 apparitions et 1105 minutes jouées en championnat sous les couleurs de l’AS, force est de constater que cet Anglais (et Gallois) a su faire sa place. Mardi soir à OHL, il était à nouveau titulaire dans le onze d’Edward Still. "À titre personnel, je me sens bien dans ce groupe et je suis très heureux de voir qu’on a su arracher un point" confiait-il mardi soir, lui qui avait dû évoluer sans son référent dans l’entrejeu, puisque Stef Peeters était suspendu. "Stef (Peeters) est un joueur important et c’est notre capitaine. On savait que ce serait compliqué sans lui. Mais il est important d’afficher un tel esprit d’équipe et une telle combativité, peu importe qui est là et qui est absent. Et c’est ce qu’on a su faire. Toutefois, En première mi-temps, on a joué trop bas et notre adversaire nous maintenait sous pression. Donc quand on récupérait la balle, on partait de trop bas et c’était compliqué. Heureusement, en 2e mi-temps, on a évolué plus haut et ça nous a aidés."

Battus 4-2 au match aller

Si Eupen a pris un point grâce au penalty inespéré provoqué par Gassama et converti par Prevljak, Isaac Christie-Davies estime que c’est avant tout le fruit du bel état d’esprit affiché par les siens. "On a su faire bloc, affiche un vrai fighting spirit et jouer ensemble. Quand on fait ça, on peut prendre des points contre tout le monde !" estime-t-il. Ça tombe bien, ce vendredi, Eupen reçoit ni plus ni moins que le leader: Genk. Une formation limbourgeoise qui avait infligé un cinglant 4-2 aux Germanophones en août dernier. "Ce sera un autre match. Mais si on sait amener cette mentalité et cette envie, pourquoi ne pas prendre quelque chose contre ce redoutable adversaire ?" Ce serait miraculeux, mais surtout important dans la lutte pour le maintien.

À noter qu’Eupen devra composer sans Jeggo (suspendu), alors que Charles-Cook est remis et apte à joue. Quant à Stef Peeters, qui n’est plus suspendu, il sera à nouveau absent… ayant du subir une opération du nez voici quelques jours. Son indisponibilité est estimée à trois à quatre matchs.

"Nous sommes conscients de l’ampleur de notre défi avec les deux prochains adversaires, Genk et le Standard. Mais si nous atteignons notre plus haut niveau et que nos meilleurs joueurs parviennent à faire un pas de plus dans leur performance, alors tout est possible", a déclaré Edward Still, le coach.

Le défenseur Jan Král est prêté jusqu’en fin de saison au FK Jablonec, qui évolue en D1 tchèque.

Eupen – Genk (Ce vendredi, 20h45)

Arbitre: M. Put.

EUPEN: Moser, Gorenc, Lambert, Paeshuyse, Van Genechten, Magnee, Bitumazala, Christie-Davies, Charles – Cook, Prevljak, Nuhu ; Nurudeen, Roufosse, Davidson, Ndri, Déom, Gassama, Diakité, Alloh.

Absents: Peeters (opération du nez), Jeggo (suspendu)