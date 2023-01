"Il y a de la neige et le terrain est partiellement gelé, ce qui le rend dangereux pour les joueurs", explique le coach de Waimes, Éric Heuse.

Et le match de dimanche contre Honsfeld B, prévu sur le même terrain, risque aussi de devoir être déplacé. "Il y a peu de chance que la météo s’améliore. Et s’il n’y a pas de redoux, on ne pourra sans doute pas se jouer", estime Éric Heuse.