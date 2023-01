Battu par Ougrée, Melen le gardera en travers de la gorge (P1)

Melen mettait le premier le nez à la fenêtre, mais le tir de Yumusak passait à côté. Les visiteurs répondaient via Ettitchi, qui tirait au-dessus de la cage de Piron (13e). Trois minutes plus tard, Ismaël El Ghoulbzouri ne manquait pas la cible. Isolé au point de penalty, il était parfaitement servi par François Fourneau et envoyait une demi-volée imparable dans les filets mélinois. Peu dangereux, si ce n’est via une tête piquée de Nicolas Leroy trop peu puissante de Nicolas Leroy, Melen ne parvenait pas (encore) à revenir dans le match.

Les locaux entamaient la seconde mi-temps avec plus d’énergie, mais c’est Ougrée qui se montrait plus insistant, sans cadrer toutefois. Jusqu’à l’entrée de Joël Mololi qui, à peine monté au jeu, faisait parler son sens du but. Le boost de la RAMM était cependant de courte durée puisque Samuel Ettitchi – au pressing pendant tout le match – profitait d’une bourde de Gohan Piron (pas aidé par une passe en retrait approximative de Lusinga) pour remettre les siens aux commandes. Le score ne bougeait plus.

La victoire d’Ougrée relance quelque peu la lutte pour le maintien. "C’est une victoire super importante pour nous, disait Alain Colomberotto, en ayant tout de même une pensée pour Melen. On n’a pas demandé à rejouer ce match. Mais voilà, il y avait quelque chose à jouer et on a su en profiter. Cette victoire nous donne la possibilité d’encore y croire."

Côté mélinois, on la trouve évidemment saumâtre, tout en reconnaissant avoir livré une prestation peu aboutie. "Nous n’avons pas été suffisamment présents dans les 16 mètres adverses, analysait Santo Ventura. Mais le championnat ne s’arrête pas aujourd’hui. Ce match, on n’aurait pas dû le rejouer. Mais le comité a pris une décision qui joue clairement en notre défaveur. À nous de nous remobiliser pour aller dimanche à Faimes." Si on joue…

Melen 1 – Ougrée 2

Cartes jaunes: S. Ventura (coach) ; Garufo, Masselin

Buts: El Ghoulbzouri (0-1, 16e), Mololi (1-1, 68e), Ettitchi (1-2, 72e)

MELEN: Piron, Nsimbalusinga, Dumoulin, Leroy, Memeti, Henke, Yumusak, Domingos, Demelenne, Mascolo (78e Habrand), Mottoulle (66e Mololi).

OUGRÉE: Botterman, Masselin, Scerra (66e Ekwalla), Tellatin, Delville, Beltrame, Da Silva, Fourneau (82e Barry), El Ghoulbzouri, Garufo, Ettitchi.