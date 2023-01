Soirée cauchemar pour Team GSI Verviers (photos): « La plus large défaite du club depuis qu’il existe »

"C’était une belle équipe en face et pour ne rien arranger, nous comptions beaucoup d’absents. À tel point que notre gardien Loris Kalf a dû se faire remplacer pour jouer dans le jeu" détaille le coach Anthony Rox.

Le marquoir affichait 1-5 à la pause en faveur de Bruxellois particulièrement incisifs. Le but de Charly Meesen sera le seul de la soirée pour les Verviétois. "On a ensuite couru après le score mais l’envie n’y était plus. Mais je n’en veux pas aux joueurs présents qui ont fait ce qu’ils ont pu. Par contre: nous sommes en D2 et ce genre de situation ne doit plus se présenter. C’est la plus large défaite depuis que le club existe !" peste le T1 Rox.

Ce vendredi, la Team GSI Verviers (10e, 8 points) rend visite au MF Oreye (9e, 8 points mais un match joué de moins). Ce sera sans Crosset, Deflandre, Jacinto et Hungs. "Celui qui l’emportera passera devant son adversaire. C’est un match important !" conclut Anthony Rox.