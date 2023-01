Le 4 décembre 2022, le match entre Melen et Ougrée avait été arrêté à quelques minutes du terme, en raison de la grave blessure du Mauve et Blanc Régis Lonneux. Le score était de 2-1… et le comité provincial liégeois a décidé de faire rejouer la rencontre, au grand dam du club soumagnard.

L’ambiance s’annonce quelque peu "spéciale", donc. "Tous ensemble vers la victoire pour qu’il y ait une justice", indique d’ailleurs la RAMM sur sa page Facebook. Qui plus est, au classement général, les deux formations luttent pour leur maintien: Melen est 13e (18 points), Ougrée 15e (12 points). Coup d’envoi à 20h.

P3D: Jalhay deuxième ?

Serge Kessel lance l’opération maintien de la SRU Verviers (15e, 13 points), ce jeudi. Ses hommes se déplacent sur les hauteurs de Jalhay (5e, 34 points), à 20h. En cas de succès, les gars de Raphaël Sutera seraient deuxièmes derrière Honsfeld et devant Elsaute B.

P4G: derby du sud

À 20h également, Chevron (7e, 25 points) va à Waimes Faymonville B (13e, 11 points). Avec deux joutes de moins que la plupart de ses concurrents, Chevron peut encore espérer participer au tour final. Mais il faudra gagner.