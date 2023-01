Nathan Bitumazala (Eupen): « Genk ? On veut tous jouer ce genre de match! »

"En première mi-temps, on a beaucoup subi, oui. On jouait trop bas et ils ont su en profiter. Mais en deuxième mi-temps on a su se remobiliser et les mettre en difficulté en allant les chercher plus haut" analyse l’ex-espoir du PSG. "Ils ont laissé de la place et on a su en profiter." C’est notamment le jeune Djeidi Gassama, monté à la 77e, qui a été l’un des détonateurs offensifs d’Eupen. C’est d’ailleurs lui qui a provoqué le penalty converit par Prevljak en fin de partie. Pour rappel, si les Alloh, Innocent et Bitumaza ont été libérés avant de signer à Eupen, Gassama, lui, est prêté par le PSG qui croit en l’éclosion de son offensif. "Djeidi (Gassama), c’est un joueur que je connais très bien. Il apporte beaucoup de dynamisme et de jus à l’équipe. Son entrée à fait beaucoup de bien. En provoquant ce penalty, il nous a permis de revenir à 1-1."

Et d’évoquer la suite, ce vendredi déjà, avec la venue de Genk au Kehrweg (20h45).

"On a un gros match qui nous attend ce vendredi, face à Genk. On sera prêt. Le fait que ce soit un rival d’un tel niveau facilite les choses. On veut tous jouer ce genre de match. On va tout donner pour le gagner… On joue les premiers, la pression est différente, mais ce sera la même envie !" ponctue Nathan Bitumazala, conscient, derrière son sourire, qu’il ne faudra pas reproduire les mêmes erreurs qu’à OHL. Genk n’oubliera pas de tuer le match dès que l’occasion se présentera.