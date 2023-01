En nationale, Tiège A est dans le rouge !

En nationale 2, Tiège B signe l’exploit sur le leader du TTC Smash Dolfijn. Bill Beligdorg, Michael Parotte, Nina Kolarova et Aaron Lehnen peuvent être fiers alors que l’équipe figure en milieu de classement.

À l’étage inférieur de la N3A, Tiège C poursuit sont beau parcours par une victoire 13 à 3 sur Sukarti et confirme sa troisième place. Dans la série de N3B, Minerois A s’incline sur Hoeselt. Les joueurs ont répondu présent (Degive et Stempien 2, Lambiet et Scheen 1) mais c’est trop court. Onzième, l’équipe luttera jusqu’au bout pour le maintien.

Enfin en IWB, Vervia A n’y arrivera pas. La nouvelle défaite est sévère et seul Mehdi Berro a pu sauver l’honneur. Dans sa série, Welkenraedt A s’incline chez le leader Piranha Waterloo mais l’équipe a fait le boulot précédemment et peut voir venir. Dans cette même série, Minerois B profite d’un forfait général. Enfin, Tiège D cartonne 15 à 1 et prouve son niveau. Chez les dames, en superdivision, Minerois A ne peut rien contre le futur champion Vedrinamur. La lutte sera intense pour rester au plus haut niveau. Enfin, Minerois B en IWB s’incline sur le même adversaire, Vedrinamur, sans conséquence au classement.