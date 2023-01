À Walhorn, nos confrères du Grenz-Echo annoncent que Stefano Francini a choisi de signer et de rester chez les Laitiers. Pour rappel, il avait remplacé Sacha Kauth en cours de saison et en est à son troisième passage chez les Jaune et Noir.

Enfin, Ben Joly a également donné son accord pour rester à Herve un exercice de plus. Reste à savoir si ce sera encore en P2B.