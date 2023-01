Un solide programme pour Olivier Muytjens en 2023

"Nous avons en effet décidé de fondre les deux structures", commente le pilote de Moresnet. "Cela signifie que la Porsche Cayman de Pitlane que nous utilisons pour disputer les courses sur la Nordschleife aura désormais une livrée similaire à l’ensemble des voitures alignées par HYRacing sur la scène de l’historique."

Le programme sera encore étoffé cette année puisqu’il disputera les huit manches de la NLS (Nürburgring Langstrecken Serie) en plus des 24 Heures du Ring au mois de mai. Voilà pour la partie voiture moderne, mais la raison première d’être du HYRacing reste la compétition pour voitures anciennes. On y retrouvera donc à nouveau en piste la Ford GT40, la Shelby Cobra Daytona Coupé et la Porsche 911 RS 3.0 en 2023. "Après avoir tiré les conclusions de nos différentes participations en course l’an dernier, nous avons opté pour un programme sportif assez différent. Il sera constitué d’un mix d’épreuves dans le cadre des séries V de V et de l’Iberian Historic."

Olivier Muytjens et le HYRacing n’ont pas oublié pour autant le circuit de Spa-Francorchamps, puisqu’on retrouvera la Cobra Daytona au départ de la course de 3 heures dans le cadre de Spa Summer Classic, ainsi que lors des Spa Six Hours Endurance qui constituent l’un des événements incontournables de la saison pour ce type de voitures sur le plus beau circuit du monde.

Au total, la prochaine saison sportive de HYRacing et d’Olivier Muytjens sera riche de dix-neuf compétitions internationales.