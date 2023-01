Première victorieuse pour WRT avec BMW

Après une douzaine d’années à défendre les intérêts d’Audi, WRT a pris un virage important en signant un nouveau partenariat avec BMW. L’équipe dirigée par Vincent Vosse et Yves Weerts n’aura pas mis longtemps à trouver ses marques sous ses nouvelles couleurs. Dès leur première course, les BMW M4 GT3 "belges" ont fait mieux que figurer lors des 24 Heures de Dubaï qui donnent traditionnellement le coup d’envoi de la nouvelle saison. Au terme d’un double tour d’horloge quasi parfait les deux bolides au départ sont montés sur le podium. Dries Vanthoor, associé à Jean-Baptiste Simmenauer, Jens Klingmann, Diego Menchaca et Mohammed Al Saud Ben Saud, a remporté sa première victoire de la saison, alors que Maxime Martin, nouvel équipier de Valentino Rossi, sur la seconde "Béhem" a pris la troisième place.