Marcel Renard, ce « passionné de football verviétois », s’en est allé à 82 ans

" I l était beaucoup plus facile d’avoir les gens des buvettes au téléphone par le passé. Maintenant, ils ont des GSM, oui, mais ils ne répondent plus… " Ce franc-parler, c’est celui de Marcel Renard. Longtemps collaborateur du journal l’Avenir (Le Jour) Verviers, Marcel prenait ses quartiers dans les locaux de la rédaction sportive verviétoise chaque week-end pour collecter les résultats des matches de football disputés dans l’arrondissement verviétois. Ce 14 janvier 2023, il s’en est allé, à l’âge de 82 ans. Là-haut, il rejoindra son ami et ex-collègue Jean Lemaître, décédé en décembre 2019. "Moi, j’ai d’abord travaillé à La Meuse et, déjà à l’époque, on s’aidait quand il manquait un résultat à l’un ou à l’autre" relate Marcel Renard, qui a ensuite rejoint Le Jour où il partageait ses week-ends en compagnie de Jean Lemaître. "Je ne me souviens plus de la date exacte, mais on a travaillé ensemble plus de vingt ans à la collecte des résultats. On aimait bien aller boire un verre à Verviers, généralement à l’ancien café" Aux Pays-Bas "quand on en avait fini avec les résultats. Nous aimions aussi tous les deux le théâtre. C’était l’occasion de partager des moments ensemble, comme lors du festival de théâtre de Welkenraedt", confiait le regretté Marcel en 2019, au sujet de Jean Lemaître.