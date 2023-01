Les six réponses d’Edward Still après OHL - Eupen (1-1)

Sur la 2e mi-temps d’Eupen: "On a eu une réaction très positive, même si OHL a eu des occasions pour le 2-0. L’équipe a montré du positif et de l’envie pour aller chercher ce point. Il y a du positif, mais des choses à améliorer."

Sur la confiance de Prevljak, enfin buteur (sur penalty): "On verra dans 10 matches mais on espère que ça va lui permettre d’être libéré. En l’absence de Peetes, il ne faisait aucun doute qu’il serait capitaine et il a fait ce qu’il devait en fin de match."

Sur Gassama et N’Dri, changements payants: "Gassama a d’énormes qualités, du talent mais une forme d’inconstance. La compréhension du jeu et mettre ses qualités au service du collectif, c’est quelque chose à travailler. Mais il a un gros potentiel et s’il peut s’imposer, c’est une bonne chose. Quant à N’Dri, il met toujours beaucoup d’énergie sur le terrain. Ici, avec la succession des rencontres, il a commencé sur le banc car il y avait de la fatigue."

Sur le retour de Gorenc: "J’ai toujours été convaincu du profil. Mais quand je suis arrivé, il n’était pas prêt. Avec cet enchaînement de matches, c’était l’occasion de le relancer. Son apport a été direct. Il amène autre chose avec son profil, d’autant qu’on a souvent manqué de taille et de puissance."

Sur le match de vendredi, face à Genk: "Ce sera plus difficile encore que contre OHL. Mais chaque point est important et on en a pris 4 en 4 matches: à nous d’améliorer cette moyenne. Il y a déjà eu de plus grandes surprises que nous qui viendrions à battre Genk. On va tout donner pour essayer de le faire."