Pas très heureux sur son jeu au pied ce mardi soir. Mais pas le plus décevant non plus.

Gorenc 5,5

Soyons cléments avec le Slovène, aligné à droite du triangle défensif mais qui n’avait plus joué depuis sa seule apparition en août 2022 contre Seraing.

Paeshuyse 5

On le préfère légèrement décalé. En patron de la défense, il a manqué de poigne.

Lambert 4,5

Still ne lui a pas rendu la tâche facile en l’alignant côté gauche, soit sur son mauvais pied. Remplacé par Davidson à la pause.

Davidson 5

Pas trop sollicité en deuxième mi-temps.

Van Genechten 4,5

Le physique d’un défenseur central qui doit encore se muscler… Il s’est dépensé côté droit mais non: ce n’est pas un ailier.

Magnée 5

De la combativité, de l’envie mais, comme le reste de l’équipe, ce n’était pas le meilleur soir du Soumagnard.

Jeggo 4

Il a pris un jaune. Voilà ce qu’on retiendra. N’Dri l’a remplacé à la mi-temps.

N’Dri 6

Il a couru et gagné plusieurs duels. C’est déjà ça.

Christie-Davies 5

Le sosie de Jan Gorenc a fait ce qu’il a pu dans un entrejeu orphelin de Stef Peeters (suspendu) ce mardi soir.

Bitumazala 4

Le Français a manqué de répondant dans l’impact physique.

Nuhu 4

Si le Ghanéen ne saisit pas sa chance et ne mise même plus sur sa vitesse quand il reçoit sa chance, difficile de lui trouver des excuses.

Prevlak 6

Une bonne fin de match, avec, presque, un assist pour Gassama. Et surtout ce penalty converti.

Déom, Gassama (NC)

Belle rentrée du Français Gassama, à nouveau !