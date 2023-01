Le cinq du week-end: voici les joueurs choisis ce 17 janvier 2023 dans l’Avenir Verviers

Fabrice Leemans (21 pts) était au four et au moulin avec Welkenraedt en rentrant 7 tirs à 3 points en plus de coacher l’équipe !

Le jeune Pierre Hauglustaine (21 pts) a fait une belle (seconde) apparition en P2 avec Ensival. Il avait déjà clapé 35 points en P3 et la même chose en U18. Soit un week-end à 91 unités !

Martin Wintgens (21 pts) reste une valeur sûre dans le jeu intérieur de Pepinster qui redémarre l’année avec un succès en déplacement. Fred Roosen (17 pts) confirme ses bonnes intentions de fin 2022, il fut encore prolifique avec le BC Verviers.