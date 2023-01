L'AS Eupen arrache un point miraculeux à OHL

Eupen, privé du suspendu Peeters, a manqué d’un peu de tout, mais surtout de liant. À l’image d’un plat mal préparé où les ingrédients ne se marient pas entre eux, le onze germanophone manquait de sel et de saveur pendant les 70 premières minutes.

Edward Still avait choisi d’expérimenter une défense à trois en relançant Jan Gorenc, sorti des oubliettes près de cinq mois après sa dernière apparition sous les couleurs de l’Alliance, en misant sur Paeshuyse au cœur du triange, et le droitier Lambert à gauche. Ce même Lambert qui, forcément, ne semblait guère à l’aise sur l’enchaînement crochet-tir de Tamari. Le ballon revenait avec un brin de chance (celui qui fait défaut à Eupen, oui, celui-là) à Thorsteinsson qui signait le 1-0 d’un réflexe abdominal.

Avant ça, Eupen avait mis le nez à la fenêtre timidement. Le centre de Magnée, côté droit, offrait une opportunité à Prevljak dont la tête était aussi molle qu’un oreiller.

Disputé sur un faux rythme, le match ne changeait pas réellement de visage lors du deuxième acte malgré les montées au jeu de Davidson et N’Dri. Ce dernier avait toutefois le mérite d’amener un brin de percussion sur le flanc, de quoi se créer une belle occasion à l’heure de jeu: un tir dévié en corner par Cojocaru. Pour le reste, ni la phase gag de la défense louvaniste (79e) ni l’essai de Gassama (80e) n’offraient le 1-1 aux Pandas. C’est sur un penalty, qui rappelait à Louvain qu’il aurait fallu tuer le match plus tôt, qu’Eupen arrachait un point inespéré. Une faute de Malinov sur le virevoltant Djeidi Gassama permettait à Prevljak d’enfin marquer, sur penalty… après 7 minutes de vérification VAR pour un potentiel hors-jeu de N’Dri au départ de l’action. Le Bosnien mettait fin à 14 matches sans marquer.

Avec ce précieux point, le 20e de la saison, Eupen attendra les résultats de ses poursuivants (Courtrai, Ostende, Zulte et Seraing, qui jouent ces mercredi et jeudi) pour savoir si la zone rouge se rapproche ou pas. Et vendredi, c’est le leader Genk qui se déplacera au Kehweg.

OH Louvain 1 – Eupen 1

Arbitre: M. Lambrechts

Cartes jaunes: Kiyine Thorsteinsson ; Jeggo, Andersen (T2 Eupen),, Magnée.

Buts: Thorsteinsson (1-0, 28e), Prevljak sur pen. (1-1, 90e+2)

OHL: Cojocaru, Patris, Pletinckx, Ricca, Mendyl (70e Ouedraogo), Tamari, Kiyine (71e Malinov), Schrijvers (84e Dom), De Norre, Thorsteinsson (84e Vlietinck), Nsingi.

EUPEN: Moser ; Gorenc, Paeshuyse, Lambert (46e Davidson) ; Van Genechten (78e Déom), Magnée (84e Alloh), Jeggo (46e N’Dri), Christie-Davies, Bitumazala ; Nuhu (78e Van Genechten) ; Prevljak.