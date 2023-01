Brieuc Lemaire, de la D1 de Liège à la P4 d’Aubel: « Je veux gravir les échelons… » (photos)

Les Aubelois ont pris le meilleur sur les Malmédiens: 88-44. ©EDA JR Marot

Sur les terrains dès l’âge de six ans, Brieuc Lemaire a atteint le plus haut niveau belge en défendant durant de nombreuses saisons les couleurs de Pepinster mais aussi, ensuite, de Louvain, Limburg United et Mons avant d’atterrir à Liège Basket. À 30 ans, il vit une toute nouvelle expérience avec la récente arrivée dans le club liégeois d’un investisseur américain qui a sans doute sauvé le matricule de la faillite.

Longtemps qu’on n’avait plus vu ça en Belgique

On parle de 3 000 personnes présentes à Liège pour le retour au Country Hall il y a un peu plus d’une semaine avec, en prime, une victoire sur Ostende. Il y a longtemps qu’on n’avait plus vu ça dans la province…

Un nouveau rôle pour Brieuc Lemaire. ©EDA JR Marot

"3 000 personnes, ça faisait longtemps que l’on a plus vu ça en Belgique même !", rappelle Brieuc Lemaire. "Ce match restera un super-souvenir, c’est aussi pour ça que l’on s’entraîne tous les jours. Et en plus, la victoire était au rendez-vous. Mais il ne faut pas que ce soit un feu de paille, j’espère que cette victoire va nous lancer correctement dans ce championnat."

Liège Basket a enchaîné avec un succès à Alost vendredi dernier mais s’est incliné dimanche face à Mons. Des résultats sportifs à la hausse, sans doute boostés par l’arrivée d’un gros investisseur US à Liège.

"C’est réellement un grand coup de fraîcheur dans le club", confie l’ailier liégeois. "Une structure très professionnelle s’est mise en place avec une vision à long terme et une vraie sécurité financière. Côté joueur, l’envie de gagner des matchs est plus grande encore et on se donne les moyens d’y arriver ! Je suis sous contrat avec Liège pour encore deux saisons après celle-ci et cela me convient bien. Avec ce nouveau défi, je retrouve une deuxième jeunesse !"