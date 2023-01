Évolution du score: 10e: 21-15, 20e: 47-23 (26-8), 30e: 70-35 (23-12), 40e: 79-53 (9-18).

BC VERVIERS B: Reynders 4, Grégoire 2, Domken 10, Calbert 2, Lerho 7, Mahiat 12, Demez 25, Gusbin 7, Buscicchio 3, Steeman 7.

Toujours privé de Fassotte (épaule) qui reprendra la semaine prochaine, le BC Verviers B s’est très vite rassuré face à Alleur C, une équipe de seconde partie de tableau. "Un match appliqué mais nous manquons de rythme", détecte le coach, Bruno Dagnely. "Pour jouer le top, il va falloir montrer plus..."

Theux BC 84 - US Awans 63

Évolution du score: 10e: 23-13, 20e: 39-33 (16-20), 30e: 58-47 (19-14), 40e: 84-63 (26-16).

THEUX BC: Lentz 3, Toussaint 10, Liégeois 7, Rondoz 4, Caro 5, Cawez 7, Massin 2, Klassen 18, Caubergh 10, Bousmanne 11, Pieffer 4, Barbay 3.

Pour la première fois de la saison, Theux pouvait aligner un effectif au grand complet.

"Un vrai match de reprise face au dernier du classement qui, en plus, se déplaçait à sept joueurs", commente Sébastien Hella, le coach des Verts. "Après une bonne entame de match, on se troue dans le second quart-temps en encaissant beaucoup trop. On rectifie défensivement en seconde mi-temps, on retrouve de l’intensité et ça nous permet d’accélérer enfin en attaque. Nos douze joueurs ont marqué avec notamment un bon match de Klassen. À nous d’élever notre niveau de jeu pour la suite."

RBC Stavelot 76 - Herve-Battice 67

Évolution du score: 10e: 27-15, 20e: 40-35 (13-20), 30e: 59-53 (19-18), 40e: 76-67 (17-14).

HERVE-BATTICE: Solot 32, Loupart 1, Deltour 0, Mottard 4, Bonni 13, Mercenier 9, David 6, Linotte 2, Vanasch 0, Palm 0.

"Match frustrant car notre esprit d’équipe - qui est l’une de nos plus grandes forces - fut notre faiblesse cette fois", regrette Michel Derouaux, le coach herbager. "J’ai vraiment l’impression de donner le match à Stavelot."

RABC Ensival B 68 - Mail. Comblain B 98

Évolution du score: 10e: 8-24, 20e: 28-54 (20-30), 30e: 53-80 (25-26), 40e : 68-98 (15-18).

RABC ENSIVAL B: Lejeune 6, Delporte 10, Detry 2, Delsemme 4, Buizza 6, Hauglustaine 21, Valenduc 17.

"Un match qui s’annonçait difficile au vu des conditions...", souffle le coach Jérémy Delsemme qui ne pouvait compter que sur sept joueurs. "On a tenté de limiter la casse et de créer quelque chose mais c’était trop compliqué. De bonnes séquences mais le fait de terminer la rencontre à quatre ne nous a pas aidés. Le jeune Hauglustaine saisit bien sa chance pour sa deuxième sortie avec nous."

RBC Aubel B 74 - RB Tilff C 75

Évolution du score: 10e:19-23, 20e : 31-32 (12-9), 30e : 62-54 (31-22), 40e : 74-75 (12-21).

RBC AUBEL B: Vankerkhoven 10, Correa 4, Horevoets 14, Grégoire 0, Blaise 13, Lejeune 0, Palotai 0, Vauchel 18, Leduc 15.

Aubel passe tout près d’un bon résultat face au second de la série. "Un très bon match collectif des deux côtés du terrain", apprécie le coach Gauthier Liégeois. "Notre manque d’expérience nous a trahis en fin de match alors qu’on menait de 7 points à trois minutes du terme."

Pepinster B 67 - 4A Aywaille 74

Évolution du score: 10e: 21-20, 20e: 40-40 (19-20), 30e: 53-53 (13-13), 40e : 67-74 (14-21).

RBC PEPINSTER B: Pirenne 5, Lecomte 9, Goemans 4, Lejeune 20, Wergifosse 4, Goffart 6, Francot 0, Dawant 4, Masson 0, Jennès 13, Hardy 2.

Égalité parfaite jusqu’à la demi-heure puis les Aqualiens font la différence dans le dernier acte.