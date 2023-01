Mauro Lo Presti a gagné sa place à Raeren-Eynatten: « J’ai travaillé plus »

Comme son mentor, toutes proportions gardées, Mauro Lo Presti est un ancien joueur du RFC Liège (chez les jeunes, forcément). "C’est ma première année en équipe première. Honnêtement, je ne savais pas si j’étais prêt à franchir le pas. Car l’an dernier, je n’ai pas joué du tout à cause d’une blessure aux ligaments croisés. Dès que j’ai su que le coach était intéressé par moi, je l’ai contacté et le transfert s’est fait. Je suis bien à Raeren, j’y suis bien entouré alors que j’ai encore beaucoup à apprendre", commente Mauro Lo Presti. Qui revient sur son entame d’exercice 2022-2023 un peu délicat: "C’était compliqué pour moi d’avoir moins de temps de jeu que je pensais. J’ai eu des discussions privées avec le coach, j’ai travaillé plus pour gagner ma place. Je suis mieux dedans… mais je sais que je peux encore apporter plus !"

Éric Vandebon aimerait bosser sur du long terme avec son jeune élément. "Il peut devenir un très bon joueur. Nous comptons sur lui dans le futur, même si la balle sera dans son camp."