Les enseignements du basket verviétois : programme compliqué pour le BC Verviers

1. Maintien Plusieurs clubs sont engagés dans une opération maintien. Le BC Verviers (R1) qui a montré de bonnes dispositions face au leader Waremme - malgré encore des faiblesses offensives - mais qui reste bredouille alors que Vieux Campinaire, Belleflamme et Ciney - les premières équipes à portée - ont pris l’enjeu. À regretter, la grosse entorse du meneur de jeu François Lodomez qui risque de l’écarter pour en temps des terrains. Heureusement, il croise aux portes de l’infirmerie un Mayron Wilkin prêt à reprendre dès le week-end prochain. Pour une nouvelle rencontre à domicile face à Waterloo… qui vient de se payer le scalp du second ! Un étage plus bas, Ensival se bat pour sa survie en R2 et réalise une très mauvaise opération avec une défaite, après deux prolongations, chez le dernier. L’Union Liège montre ainsi qu’il n’est pas résigné et provoque un regroupement en fin de tableau. Ce sont sans doute cinq équipes - dont Ensival - qui vont se battre jusqu’au bout pour éviter les sièges éjectables. Enfin, en P1, Welkenraedt renoue avec la victoire dans un derby à Dison-Andrimont. Les Noirs laissent ainsi actuellement deux adversaires derrières eux.