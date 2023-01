Le Verviétois Oguzhan Kaylesiz signe au Luxembourg

Passé chez les jeunes de Verviers, Eupen, Charleroi et La Calamine, l’attaquant de 24 ans Oguzhan Kaylesiz va relever un nouveau défi. Comme on peut le lire sur le site "Le Football liégeois", l’attaquant verviétois disputera la deuxième partie de la saison avec le club luxembourgeois de Mondercange (BGL Ligue) où il retrouvera notamment deux autres Liégeois: Erwin Senakuku et Thomas Kerstenne.