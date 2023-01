Serge Kessel et l'opération maintien de la SRU Verviers: "On peut mettre 2 équipes derrière nous!"

"En octobre 2021, le Covid a touché la moelle épinière, tout mon côté gauche était paralysé", raconte le mentor verviétois. Je suis resté cloué au lit pendant des semaines et j’ai dû réapprendre à marcher. Aujourd’hui, je vais toujours chez le kiné tous les jours, je garde des séquelles mais je peux vivre normalement même si tout doit se faire plus doucement. "

Toujours actif en tant que coordinateur de l’association Lambermont-Rechain, Serge Kessel a accepté la proposition du Skill car être à la tête d’une équipe première lui manquait.

"J’avais déjà eu un contact avec le club lorsque j’étais à Elsenborn. Cette fois, j’ai accepté à condition de pouvoir continuer mon travail à Lambermont. Moralement, cela me fait du bien car j’ai toujours été habitué à vivre à 100%. La préparation d’un match, l’adrénaline d’une rencontre à enjeu, cela me manquait. Durant 8 mois, je n’ai plus pu me rendre à un match de foot mais j’avais des nouvelles par des confrères entraîneurs. Ma nouvelle équipe ne compte que 13 points mais elle n’a connu que deux défaites sévères et a souvent perdu par un but d’écart. Nous avons 13 matches de coupe à jouer et on verra où on sera en fin de saison. Il faudra de l’envie et de l’organisation, les anciens doivent profiter de leur vécu. J’ai donné quatre entraînements et les joueurs sont présents et motivés. À eux de montrer la même envie le dimanche, l’équipe a des qualités, nous pouvons mettre deux équipes derrière nous."