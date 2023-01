C’est bien simple: l’expérimenté milieu ghanéen n’est plus dans le groupe depuis le 30 octobre, soit déjà avant l’arrivée d’Edward Still. Y a-t-il un problème avec lui ?

"C’est un choix sportif. Dans le noyau, je prends les joueurs concentrés et concernés par notre situation", explique le coach eupenois.

Samedi, James Jeggo n’était pas non plus sur la feuille de match. Légèrement blessé, l’Australien devrait être de retour mardi pour aller à OHL.

Par contre, l’absence de

Mubarak Wakaso risque, elle, de se prolonger. Prêté par le club chinois du Shenzhen FC, Mubarak Wakaso ne serait donc visiblement plus "concentré ni concerné par la situation des Pandas", si l’on en croit les propos du coach ?

Regrettable… Car si sa fougue joue parfois de mauvais tours (et suppose des cartes et fautes souvent évitables), son impact physique et son expérience semblaient faire du bien à une équipe d’Eupen qui manque encore de repères… Reste à savoir si la personnalité forte du médian et son caractère demeurent en phase avec le reste du groupe et, surtout, l’entraîneur eupenois.

Quoi qu’il en soit, si la situation ne se débloque pas, il n’est pas impossible que le prêt de Mubarak Wakaso soit stoppé prématurément. Peut-être même dès cet hiver…