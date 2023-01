Kang. Mechelen 66 - RBC Pepinster 101

Évolution du score: 10e: 15-28, 20e: 23-55 (8-27), 30e: 46-73 (23-18), 40e: 66-101 (20-28).

RBC PEPINSTER: Halkin 8, Pirson 13, Maucourant 10, Francœur 19, Delsaute 4, Deblond 10, Nyssen 9, Wintgens 21, Pitz 3, Maréchal 4.

"Un match correct et sérieux de notre part, sans plus face à une équipe de Malines qui nous est apparue relativement faible", jauge Pascal Horrion, le coach pepin. "C’était peut-être finalement pas plus mal pour une reprise sereine même si ce premier match de l’année, après la choucroute et la dinde, pouvait être un match piège."

En filant à 15-28 (10e), Pepinster a évité de douter d’autant qu’il y avait plus de trente points d’écart à la pause (23-55).

"On a alors fait un maximum de rotations – Pitz a notamment pu glaner du temps de jeu – et on a essayé des défenses inhabituelles", ajoute le T1 visiteur. "Malines a pu réduire un peu son retard dans le troisième acte mais sans danger pour nous. Si Pirson, touché au doigt, était à nouveau à 100%, Delsaute a juste regoûté un peu au jeu car son épaule n’est pas encore complètement retapée. Bonne sortie de Wintgens à l’intérieur."

Régionale 2

RB Union Liège 77 - RABC Ensival 72

Évolution du score: 10e: 14-22, 20e: 32-32 (18-10), 30e: 47-49 (15-17), 40e: 57-57 (10-8), 50e: 77-72 (20-15).

RABC ENSIVAL: Walraff 12, Genet 17, Erkenne 0, Schoonbroodt 2, Beaujean 2, Horris M. 2, Pitz 13, Horris V. 11, Sanzone 0, Hanus 13.

C’était le match à ne pas perdre face à la lanterne rouge et pourtant Ensival s’incline après deux prolongations à l’Union Liège.

"On laisse au minimum 15 shoots de plus à l’adversaire via des rebonds offensifs", déplore le coach Antoine Massart. "Ça devient compliqué de revendiquer quelque chose dans ces conditions. On a également eu un mauvais pourcentage aux shoots. L’adversaire s’est montré très rugueux en défense et on a eu du mal à faire face. Il nous a manqué quelques kilos et un peu d’expérience. C’est dommage pour les jeunes car la mentalité et l’envie de bien faire étaient bien là."

Ensival se met ainsi dans une situation délicate en ce début d’année. L’union Liège – qui revient à une victoire – montre qu’il n’a pas dit son dernier mot dans la lutte pour le maintien à laquelle Ensival reste complètement mêlé.

RBC AubeL 76 – Royal Nivelles 56

Évolution du score: 10e: 16-11, 20e: 41-28 (25-17), 30e: 62-43 (21-15), 40e: 76-56 (14-13).

RBC AUBEL: Grooteclaes 6, Gorlé 11, Liégeois G. 6, Gerarts 0, Perin 11, Bousmanne 13, Lambot 4, Albert 2, Liégeois B. 14, Glaude 9.

Les Aubelois remportent l’ensemble des quart-temps et font le job en ce début d’année face à un mal loti. "On gagne de vingt points et on aurait pu en prendre quarante d’avance", pointe le coach Claude Ernotte. "Mais sans manquer de respect à l’adversaire, il faut être deux pour faire un bon match."

Une rencontre perturbée par des bugs informatiques qui ont finalement obligé les officiels à revenir à une version papier de la feuille de match. Autre contretemps, plus grave celui-là, la blessure au genou de Gerarts en tout début de partie. À voir quel diagnostic sera posé dans les prochains jours…