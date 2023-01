Amaury Joiris à nouveau titulaire à La Calamine: « Ça nous pousse à donner le maximum »

Après trois rencontres sans jouer, le gardien de bientôt 23 ans retrouvait sa place de titulaire. "J’encaisse deux buts dont un sur un penalty que je repousse au départ, mais le rôle d’un gardien ne se limite pas à arrêter les ballons. Il faut être présent et je pense l’avoir été." Alors qu’il était le numéro un depuis le début de saison, celui qui est kiné dans la vie de tous les jours a perdu sa place au profit de Philippe Rombach pour les rencontres face à Givry, Libramont et Aywaille. "C’était un choix du coach. Je l’ai accepté et respecté. Je suis quelqu’un de combatif et j’ai continué à travailler et à me donner à l’entraînement. J’ai appris ma titularisation contre Richelle jeudi après la séance et j’étais forcément très content. On ne sait pas qui va jouer, ça fait partie du foot et c’est ça qui est bien. Ça nous pousse à donner le maximum."

Sa cinquième saison à La Calamine

Malgré son jeune âge, Amaury Joiris a déjà un joli parcours derrière lui. "C’est ma cinquième saison à La Calamine. J’y ai connu la D3 Amateurs et la P1, avec le titre de champion la saison dernière. J’ai fait ma formation au Standard, puis au Sporting de Charleroi et enfin à l’AS Eupen, où j’ai pu aller en intégration avec l’équipe première." Son chapitre avec Eupen n’est d’ailleurs pas complètement clos. "J’y entraîne les gardiens U13 et U15 le lundi et le mardi, et je les accompagne aux matches le samedi." Les semaines sont donc bien remplies pour le dernier rempart calaminois.