Évolution du score: 10e: 11-15, 20e : 32-30 (21-15), 30e : 48-39 (16-9), 40e : 61-44 (13-5).

HERVE-BATTICE: Bonvoisin, 10, Collignon 2, Henrard 9, Borlée 14, Lizin 4, Antoine 6, Cosentino 4, Magermans 5, Poussart 7.

Les filles de Herve-Battice tiennent leur troisième succès. Un bon début d’année qui demande à présent confirmation. "J’attends qu’on monte en puissance cette semaine à l’entraînement pour confirmer cette belle victoire le week-end prochain contre Boninne", prévient le coach Alain Denoël.

Le début de match était équilibré, le tandem Antoine-Bonvoisin s’illustrait à l’intérieur. Les Herbagères se montraient cependant trop laxistes en défense. Poussart et Henrard prenaient le relais des pivots pour assurer le scoring au second quart-temps. Herve-Battice défendait mieux mais commettait quelques pertes de balles grossières qui permettaient à La Rulles de rester dans le match. Mais la reprise était à sens unique et marquée par une Borlée retrouvée qui enchaînait les actions de grande classe (3 points, assists, pénétrations), son équipe se montrant intraitable défensivement en seconde mi-temps avec seulement 14 points encaissés.

"Nous avons enfin réussi à limiter notre adversaire à moins de 50 points, notamment grâce à une domination au rebond et à une meilleure agressivité collective", conclut le T1. "En attaque, tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice mais le troisième acte de Charlotte Borlée a été le momentum du match."

Union Huy Basket 80 - RBC Pepinster 43

Évolution du score: 10e : 24-13, 20e : 36-25 (12-12), 30e : 57-39 (21-14), 40e : 80-43 (23-4).

RBC PEPINSTER: Colson 2, Van Bladel 0, Vanaubel 8, Carton 0, Milanovic 20, Leemans 3, Bourlioux 6, Scholtis 0, Schoonbroodt 0, Willems 2, Abinet 2.

Le score final est sans doute forcé à la suite d’un dernier acte (23-4) catastrophique des Pepines qui retrouvaient Nina Crelot, une ancienne coéquipière. "Après un départ loupé à 8-0, les filles ont eu une belle réaction et on aurait même pu espérer se rapprocher davantage à la pause", rapporte le coach Pascal Chardon. "J’étais d’ailleurs confiant à la reprise mis les filles n’ont plus tenu que sept minutes face à une très belle équipe habituée à jouer ensemble et dans laquelle les rotations peuvent se multiplier sans voir le niveau de jeu baisser. Il n’y a rien à regretter de cette première sortie de l’année."