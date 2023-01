Tous les cadres prolongent à Hombourg, après l’annonce de la future arrivée de Romain Cerfontaine comme coach

Ainsi, il est désormais officiellement acté que Dorian Meunier, Michaël Degueldre, Antoine Baltus, Maxime Bartholomé, Thomas Bauwens, Bertrand Hick, Ludovic Bayard, Thomas Schnackers, Loïc Potoms et François Dorthu porteront la tunique orange et bleue une année de plus.

Et en « bonne voie » précise le club pour d’autres joueurs

"Concernant Wets, Denoël et Schwontzen, c’est en bonne voie", nous précise-t-on alors que le reste du noyau sera vu très prochainement.

Avec cette première liste de prolongations qui comporte l’ensemble des cadres de l’équipe actuelle, Hombourg pose les bases d’une équipe qui s’annonce au moins aussi solide que celle de cette année.