Still après la défaite d'Eupen contre Saint-Trond : « Travailler la gestion de notre rectangle défensif »

« On a perdu l’attaquant »

Le coach eupenois Edward Still se voulait pourtant positif, tout en prenant le soin de protéger ses joueurs. "La première mi-temps a été globalement positive pour nous. On a eu une bonne maîtrise défensive en gardant Saint-Trond loin de nos 16 mètres jusqu’à ce but. Koita a cette qualité pour créer un décalage, mais la clé, c’est qu’on ait perdu l’attaquant dans nos 16 mètres." Gianni Bruno n’en demandait pas temps pour tromper Moser. Offensivement, les Pandas se sont bel et bien créé quelques "situations". Mais on ne marque pas avec des situations… "Il nous a manqué la dernière touche pour transformer les situations dangereuses en occasions franches. On en a eu 3 ou 4 côté gauche, une à droite. Je pense qu’un nul à la mi-temps aurait été plus logique", poursuivait Edward Still. En début de deuxième mi-temps, les Pandas sont remontés sur le terrain avec un peu plus d’énergie. Pas suffisant pour réellement inquiéter Daniel Yabuki cependant. "Le deuxième but a tué notre énergie alors qu’on revenait de mieux en mieux, estimait le T1 eupenois. On doit apprendre à mieux gérer ces moments-là dans notre rectangle défensif. On encaisse sur une situation similaire à celle du match contre Charleroi."

Le gros du travail en défense

Still en est convaincu, c’est en défense que le chantier est le plus important. "Nous devons fortement travailler la gestion de notre rectangle défensif. Évidemment, offensivement, on doit aussi faire mieux mais l’équipe a notamment montré dans la première partie du championnat qu’elle avait des qualités offensives. Pour le moment, il y a un manque de fluidité, un manque de confiance, mais celle-ci va vite revenir." Le buteur eupenois Smail Prevljak n’a plus marqué depuis le 6 août. Il est certainement le porte-drapeau du manque de confiance de la division offensive. "C’est un moment difficile pour lui, avoue Edward Still. Tous les attaquants par ces moments-là dans leur carrière. Pour lui, c’est la première fois et ce n’est évidemment pas une situation facile. Elle se résoudra uniquement par le travail et la persévérance qui lui permettront d’avoir ce déclic pour ouvrir son compteur. Mais j’ai déjà vu des progrès dans son jeu par rapport au match contre Charleroi." Il reste 14 matches aux Pandas pour se sauver. L’équation semble compliquée. Tout comme la semaine qui arrive, qui verra les Eupenois se déplacer à OHL dès mardi, avant de recevoir le leader genkois vendredi.

AS Eupen 0 Saint-Trond 2

Arbitre: M. Visser

Cartes jaunes: Peeters ; Leistner

Buts: Bruno (0-1, 44e), Davidson csc (0-2e, 68e)

AS EUPEN: Moser, Lambert, Paeshuyse, Davidson (82e Déom), Van Genechten (60e Diakité), Charles-Cook (82e Alloh), Magnée, Peeters, Christie-Davies (60e Nuhu), N’Dri, Prevljak (60e Bitumazala).

SAINT-TROND: Yabuki, Janssens, Leistner, Bauer, Hashioka, Koita, Boya, Okazaki, Dumont, Hayashi (90e Van Dessel), Bruno (86e Kaya).