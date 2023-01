Sprimont s’impose 8-2 contre Givry : une parodie de foot en 2e mi-temps

Dans la foulée, la première mi-temps a été assez équilibrée et laissait entrevoir un éventuel retour des Jaune et Noir, plutôt bien en place avec un onze pas si éloigné que ça de celui qui avait écarté Meix (V. Vaguet, Meuter et Itoua doublant Herbeaux, Goury et Kambuania).

Un 12-3 n’aurait pas été exagéré

Toutefois, les occasions ratées pendant les 45 premières minutes par les Sprimontois, avec deux poteaux signés Hernandez et Cokgezen, devaient résonner comme de sérieux avertissements pour Givry. La seconde mi-temps, a confirmé ces craintes dès la première action.

Ce fut ensuite un festival d’occasions et de buts où le duo Cokgazen-Hernandez s’en est donné à cœur joie, s’enfonçant dans l’arrière-garde adverse comme dans du beurre. Un score de 12-3 aurait même pu sanctionner la rencontre tant les occasions ont été galvaudées.

"J’ai une équipe très jeune. Je les connais. Si je ne suis pas derrière en gueulant comme je l’ai fait, ils ont tendance à se laisser aller", commentait modestement après le match Patrick Fabère, l’entraîneur principal des Carriers.

Sprimont 8 – Givry 2

Arbitre: T. Wiggers.

Assistance: 60.

Cartes jaunes: Di Bernardo, Lambrechts.

Buts: Hernandez (3e, 1-0 ; 73e, 6-2 ; 82e, 7-2), L. Dufrasne (10e, 1-1), Fall (20e, 2-1), Di Bernardo (56e, 3-1), Cokgezen (66e, 4-1 ; 71e, 5-2), Wérard (69e, pen. 4-2), Rallegri (85e, 8-2).

SPRIMONT: Peharpre, Camara, Duchnik (66e, Rallegri), Gerstmans, Lambrechts (70e, Bah), Jeunehomme, Gashi, Fall, Di Bernardo, Hernandez (74e, Nelissen) Cokgezen (76e, Moukoko).

GIVRY: Ndiaye ; L. Dufrasne, Djouogoua, V. Vaguet (76e, L. Vaguet), M. Dufrasne ; Cleymans, Meuter, Wérard, Body ; Gabiam, Itoua (76e, Gilliot).