Évolution du score: 10e: 19-18, 20e : 35-42 (16-24), 30e : 49-57 (14-15), 40e : 59-79 (10-22).

DISON-ANDRIMONT: Buscicchio 9, Petit C. 10, Kpako 26, Sayeh 3, Toussaint 5, Lodomez 0, Haot 2, Petit M. 4.

RBC WELKENRAEDT: Mond 6, Van Wissen 20, Leemans 21, Fyon 2, Hensen 4, Delhez 10, Delrez 5, Touette 11.

C’est avec une minute de silence en hommage à l’épouse de l’entraîneur disonais qu’a démarré le derby. Soucieux de faire le job malgré l’absence de leur patron, les locaux démarraient par un 5 à 0 et filaient à 12-3 (4e) sous l’impulsion de Cédric Petit. Moins adroit jusque-là à distance, Welkenraedt trouvait des solutions à l’intérieur pour équilibrer les échanges au terme du premier acte (19-18).

"J’avais prévenu les joueurs, c’est collectivement qu’on pouvait gagner notamment en trouvant les relations petits/grands", explique Jordan Viellevoye qui dépannait au coaching à Dison-Andrimont. "On l’a bien fait en début de partie puis ces bonnes intentions ont disparu. Les grands ont été oubliés et sont sortis du match alors qu’on s’entêtait à shooter à distance avec un piètre pourcentage."

En face, Leemans - qui endossait la double casquette de joueur/entraîneur - mettait les siens aux commandes (22-24) grâce à deux tirs consécutifs convertis depuis la ligne des 6m75. Les Noirs allaient désormais faire la course en tête (15e: 22-30). L’avantage visiteur flirtait plusieurs fois avec les dix unités et passait même ce cap à la 19e (29-40) avant un rapprochement des positions à la pause (35-42).

Leemans 21 points avec sept triples !

Beaucoup de déchet et de cafouillage à la reprise (24e: 36-42) mais Dison-Andrimont, passé en défense de zone, grappillait son retard avant que Leemans ne convertisse à nouveau deux bombes consécutives qui relançaient Welkenraedt (27e: 40-52). Les Noirs conservaient les commandes de la rencontre à la demi-heure (49-57) malgré un triple sur le buzzer de Sayeh. Le début du dernier acte était à sens unique (49-62) obligeant le coach disonais à très vite rappeler les siens. Plus patient, plus collectif et avec davantage d’enthousiasme que son hôte, Welkenraedt gérait intelligemment (35e: 51-66). Et lorsque Kpako ramenait le danger (57-66), Leemans remettait un trois points (57-69) pour rassurer les siens. Le derby ne pouvait plus échapper aux visiteurs, Welkenraedt décrochait une troisième victoire cette saison.

"Avec du plaisir sur le terrain et des gars qui jouent les uns pour les autres", apprécie Fabrice Leemans qui rentrait 21 points (7x3pts) en plus de coacher. "Avec cet état d’esprit, on pourra encore accrocher d’autres équipes…"