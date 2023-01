Mené deux fois, La Calamine s’offre Richelle (photos)

Richelle ne tremblait pas et après un petit solo dans le rectangle, Loris Meys donnait l’avantage à ses couleurs. La réaction des locaux ne tardait pas. Quentin Hubert déjouait le hors-jeu et rétablissait l’égalité d’un lob subtil. Après une faute de Jordan Remacle sur le remuant Meys dans le rectangle, Maxime Thys remettait Richelle devant sur penalty, en deux temps. Lufuankenda profitait ensuite d’un bon travail de Benanne pour égaliser.

En seconde armure, le Richellois Corentin Servais écopait rapidement d’un second carton jaune et il n’y en avait ensuite plus que pour La Calamine. Après avoir vu Rausin repousser ses deux premières tentatives, Bastien Hungs trouvait la faille d’un coup-franc puissant et lointain. Les locaux se mettaient définitivement à l’abri par Mauclet, à l’affût d’un ballon en cloche dans le petit rectangle.

Après la rencontre, Benoît Waucomont reconnaissait la supériorité de La Calamine. "Félicitations à eux, ils ont mérité leur succès. Il n’y a rien à redire, ils étaient au-dessus de nous. Ils ont bien exploité leurs qualités, dont la vitesse de leurs offensifs. La prestation de l’arbitre a été spéciale mais n’enlève rien à la victoire de nos adversaires." De son côté, Alexandre Digregorio était fier du contenu proposé par son équipe. "Il fallait sortir un gros match car contre les équipes du top 5, on n’avait encore jamais gagné. La prestation totale de tous mes joueurs me fait évidemment plaisir. Il fallait bien ça pour battre Richelle, méritoirement en tête du classement. On en profite ce soir puis on se remet immédiatement au travail pour préparer le déplacement à Meix."

La Calamine 4 – Richelle 2

Arbitre: M. Ledda.

Carte rouge: Servais (54e, 2j).

Cartes jaunes: Hubert, Remacle, Bennane ; Servais, Custinne.

Buts: Meys (0-1, 9e) Hubert (1-1, 16e) Thys (1-2, 19e) Lufuankenda (2-2, 30e) Hungs (3-2, 66e) Mauclet (4-2, 77e).

LA CALAMINE: Joiris, Remacle (58e Cornet), Hungs, Gerrekens, Smits, Aritz, Benanne, Belle (88e Bultot), Hubert (73e Legenvre), Lufuankenda, Mauclet (82e Van Melsen).

RICHELLE: Rausin, Servais, B. Halleux, Simon, Pezzin (79e Velegan), Thys, Lanckohr (87e T. Halleux), Custinne, Boulton, Meys (45e Thomas), Schenk (87e Romero-Cervera).

Aritz: « Souvent les mauvais choix en zone de finition »

Sébastien Aritz. ©Eda Eric Muller Photographie

Du haut de ses 37 ans, Sébastien Aritz garde la forme et a encore sorti une excellente prestation au cœur de l’entrejeu calaminois, face à Richelle.

Pour lui, la victoire de ses couleurs ne se discute pas. "Sur les nonante minutes, le score n’est pas volé, que du contraire. Dès l’entame du match, c’était vraiment pour nous. Ils marquent deux fois contre le cours du jeu, en profitant de nos petites erreurs. Nous avons été menés deux fois, mais dans nos têtes, on était bien dans le match et on savait qu’il nous restait suffisamment de temps pour revenir et passer devant, ce que nous avons réussi à faire. Nous n’avons rien lâché et on a su faire la différence aux bons moments. Je pense que c’était un beau match pour les supporters neutres, malgré le temps. Ça fait toujours plaisir de sortir d’un match avec les trois points, surtout un samedi soir et contre le coleader de la série."

À la suite de ce beau succès, le médian reste lucide et veut voir son équipe prendre match après match, sans se fixer d’objectifs précis au classement. "À chaque rencontre, notre ambition doit être de la remporter. Nous avons déjà perdu suffisamment de bêtes points en chemin car on fait souvent les mauvais choix en zone de finition." Pour y remédier, les Calaminois devront se montrer plus altruistes. "Encore ce soir, on marque quatre buts mais on galvaude de trop. Donner un assist, c’est aussi bien que de marquer le but."

Pas de chance pour Meys

Petite surprise du côté de Richelle au retour des vestiaires. Homme en vue de son équipe en première période, Loris Meys ne remontait pas sur la pelouse. "Je n’étais pas à 100% avant le match. Après 30 minutes, la douleur au genou était trop vive. Dommage, j’avais de bonnes sensations." Sur ce qu’il a montré, Richelle voudra vite récupérer son offensif en pleine possession de ses moyens.