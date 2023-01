Évolution du score: 10e: 24-14, 20e: 37-38 (13-24), 30e : 50-57 (13-19), 40e : 69-78 (19-21).

CASINO SPA: Pluys 10, Muller 8, Rossinfosse 16, Huby 19, Hendrick 8, Cornet 2, Lamy 10, Beauve 5.

Privé de Piron (études) et Mathieu (blessé en P3 juste avant), le Casino Spa savait que ce déplacement serait compliqué en reprise de trêve.

"Face à une jeune équipe talentueuse avec notamment un Lambot en verve, nous nous sommes d’abord laissés distancer", rapporte le coach Michel Pluys. "Pas en rythme et étant embêté par l’agressivité des locaux, on perdait dix ballons en première mi-temps."

Menés 24-14 après dix minutes, les Spadois repassaient devant à la pause grâce à une grosse discipline défensive. "En seconde mi-temps, via un Huby très percutant, on creusait un écart de dix longueurs que l’on allait conserver jusqu’au coup de sifflet final. Très belle victoire dans un match piège. On démarre 2023, malgré beaucoup d’approximations, par une victoire."