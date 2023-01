Les trois points n’étaient pas loin pour Dison, à Warnant

Et pourtant, Fransolet plongeait sur la gauche. Son centre trouvait la reprise de Scevenels contrée in-extremis dans le petit rectangle. Sur la riposte, Mara sollicitait la vigilance de Bizimana. Toutefois, à l’approche de la demi-heure, les visiteurs se voulaient moins fringants. "Il faut tenir jusqu’à la pause", insistait leur gardien. Sur une rentrée en touche de Timmermans de la droite, Mabanza remettait de la tête dans la foulée de Biscotti qui nettoyait la lucarne de Rico-Garcia (1-0). Nullement décontenancés, les Disonais repartaient à l’offensive. Clerbois, trop libre dans le rectangle, ajustait un pointu qui obligeait Bizimana à constater les dégâts (1-1). La Delfa et Meunier rencontraient aussi toute l’agilité de Bizimana sur sa ligne de but.

À la reprise avec la descente et le vent propice, La Delfa prenait l’arrière-garde locale de vitesse. Heureusement une légère claquette de Bizimana écartait le cuir du filet latéral. Les Disonais étaient vraiment bien en place. La Delfa avec sa vitesse semait plus d’une fois un vent de panique dans les rangs défensifs locaux. Warnant alternait le chaud et le froid. Fransolet croisait trop sa frappe. Sur le contre, Meunier voyait sa tête effleurer le montant. Le cuir voyageait d’un camp à l’autre sans trouver une stabilité dans une équipe.

Une longue transversale de Cavillot de la gauche tombait dans les pieds de Miézal. Seul devant Rico-Garcia, il manquait de lucidité pour conclure. Mabanza, dans la dernière ligne droite, se heurtait aussi à un excellent Rico-Garcia. Mais la balle de match venait des pieds de Demarteau. Son coup-franc rentrant de la droite, fusait un fifrelin à côté du but de Bizimana. Le rideau se tirait ainsi sur une partie engagée de la part des protagonistes dans des circonstances de jeu très difficiles. Le nul récompensait leur jeu positif.

Warnant 1 – Dison 1

Arbitre: M. Ledda.

Cartes jaunes: Aharrh ; Meunier.

Buts: Biscotti (1-0, 29e), Clerbois (1-1, 34e).

WARNANT: Bizimana, Debefve, Piette, Dejoie, Cavillot, Scevenels (25e Mabanza), Biscotti, Timmermans, Mavuba (62e Miézal), Aharrh (83e Biatour), Fransolet.

DISON: Rico-Garcia, Schillings, Biondolillo, Legros, Demarteau, Mara, Leers, Godard (78e Merola), La Delfa (85e Akdim), Meunier, Clerbois.

Kinet « étonné de la qualité de notre jeu au sol »

Christophe Kinet. ©EDA JR Marot

Au terme de la confrontation, Stéphane Jaspart, le T1 vert, analysait calmement la prestation de ses ouailles. "Pendant une demi-heure, nous avons eu la partie en main", constate-t-il. "Toutefois, Dison comme nous, avons eu de bonnes séquences de jeu. C’était une rencontre en dents de scie dans des circonstances de jeu très difficiles. Je pense que le match nul est logique. Il a été très équilibré. Au final, c’est un bon point point contre une équipe de Dison, bien en place. Nous venons de prendre quatre points sur six face face à des formations de qualité."

Christophe Kinet, le T1 disonais, était fier de la tenue de son équipe. "Je suis vraiment étonné de la qualité de notre jeu au sol malgré les éléments extérieurs compliqués. Nous avons su construire, proposer des décalages et surtout réagir rapidement après le but encaissé. Nous avons même eu la possibilité de prendre l’avance au marquoir. Face au leader, nous nous sommes créé de belles opportunités de but. C’est de toute évidence un match très positif pour le groupe."

Guillaume Legros: « Répondu présent »

Guillaume Legros, que l’on ne présente plus comme attaquant, reconnaissait que son équipe de Dison récoltait un point amplement mérité. "Sur une surface de jeu compliquée, nous avons tenté de jouer au football en ramenant le ballon au sol. Face au leader, nous avons répondu présent. Notre point récolté n’est nullement volé. Nous avons même eu la place pour inscrire un second but. Depuis la reprise, nous comptabilisons un point sur six. C’est un goût de trop peu. Nous voulons être dans le top 5."