Le RFC Liège égare deux points à Hoogstraten

"Tout comme à Winkel, on pouvait supposer qu’en ouvrant le score, nous avions fait le plus dur, mais Hoogstraten n’avait rien à perdre et il a bien joué le coup jusqu’au bout. C’est dommage, un tel scénario, mais je n’ai rien à reprocher à mes joueurs", diagnostiquait Gaetan Englebert, un T1 sachant positiver, avec raison d’ailleurs. "Malgré les conditions de jeu spéciales privilégiant le jeu physique, nous avons essayé de poser le jeu et peut-être aurions-nous pu revendiquer un penalty pour une faute de main en première période. Il n’y a toutefois rien d’alarmant, car la mentalité était bien présente et on va sans retard se concentrer sur notre prochaine échéance à domicile."

« Mieux fermer la baraque »

Malgré une kyrielle de coups de coin, l’efficacité ne fut donc pas au rendez-vous, de quoi frustrer le gardien Kevin Debaty, auteur de deux interventions déterminantes à 0-0: "Frustrant de laisser filer deux points alors que nous avions le match bien en main. Nous aurions dû mieux fermer la baraque (sic), en tapant dehors s’il le fallait. Ne pas parvenir à gérer et à préserver un résultat, c’est un travers que nous avions hélas connu trop souvent la saison passée. On recule, on subit, ça ne devrait pas arriver…"

Tout comme son mentor, Kevin tenait à relativiser sa déception: "Sur un terrain très lourd, bien différent de notre synthétique, on a tenu le coup physiquement même s’il était malaisé de bien faire circuler le ballon. Il ne tient qu’à nous de rester solides mentalement et collectivement. Après ces deux points pris à autant d’adversaires qui n’avaient rien à perdre, nous allons remettre l’ouvrage sur le métier pour rafler toute la mise contre Visé. Un derby, ça ne se dispute, ça se gagne", conclut-il, impatient d’ajouter enfin une autre clean sheet, la dixième de la saison, à sa collection.

Hoogstraten 1 – RFC Liège 1

Arbitre: M. Van Laere.

Cartes jaunes: Nyssen, Budts, Reuten.

Buts: 69e Mouhli (0-1), 79e Fall (1-1).

HOOGSTRATEN: Kustermans ; Verheyen, Van Dooren, Meeuwis, Vermeeren, Budts (83e De Almeida), Havermans, Lauwers (73e Bastiaensen), Tilburgs, Bevers (90e Simons), Fall.

FC LIÈGE: Debaty ; Nyssen, Lambot (61e Van Den Ackerveken), Bustin, D’Ostilio, Merlen, Loemba, Mouchamps (73e Cavelier), Mouhli, Prudhomme (46e Reuten), Perbet (75e Mputu).