Gary Magnée: « Oublier ce match et passer au suivant »

Les Eupenois n’auront pas trop le temps de penser à cette défaite. Dès mardi, ils se rendront à OHL, qui reste sur une victoire à Westerlo. "Il nous reste 14 matches à jouer, on doit oublier celui-ci et passer au suivant. Nous devons travailler certains détails, on va en parler entre nous. Je ne me tracasse pas pour les prochaines semaines, on va faire ce qu’il faut pour aller chercher des points."

Pour cela il faudra gommer les erreurs défensives, mais aussi marquer des buts, ce qui reste très compliqué pour le moment. "On doit travailler les courses offensives, trouver les hommes libres, combiner. Et surtout finir nos occasions." Ce qui n’a pas été possible samedi soir.