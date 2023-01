La différence en faveur des visiteurs aurait pu être faite avant le repos, par deux phases quelque peu litigieuses: une sortie contestée de Fillieux dans les pieds de Klauser (au sein de sa surface) puis une intervention fautive de ce même portier local sur laquelle les Germanophones réclamaient le bristol rouge. "Le match aurait pu être terminé à la mi-temps. Mais je sais que le rôle d’arbitre n’est pas évident, je ne vais pas le critiquer", lançait le coach des Jaune et Noir Éric Vandebon après la rencontre. De son côté, Herstal s’était montré dangereux à une reprise, via une frappe de Mbazoa captée par Longaretti.

C’est l’histoire… de la saison

Après la pause, les Armuriers semblaient mieux en jambes et trouvaient le chemin des filets dès la 48e minute, via De Brouwer. "Un bête but qui arrive sur une perte de balle", regrettait Vandebon, sans trop s’attarder sur ce petit coup de mou des siens. "Derrière ça, nous avons bien réagi. Je sentais que mon équipe était bien dans le match. Elle a montré de belles séquences, malgré des conditions climatiques pas faciles avec ce vent. Je suis fier de mes gars."

Menés, les Frontaliers remettaient la main à la pâte et touchaient d’abord le poteau par Bernard. Dans la foulée, l’égalisation tombait des godasses de Lo Presti (58e), esseulé face au gardien adverse sur un service de Stoffels ponctuant une rapide reconversion. "Le plan de jeu, depuis deux semaines, est de jouer avec lui plus haut, en numéro neuf. Et cela fonctionne très bien."

Herstal tentait de réagir, notamment sur un solo mal conclu de Baccarella, mais Raeren-Eynatten semblait bel et bien lancé à toute vitesse sur l’autoroute du succès. C’est finalement sur penalty que la délivrance tombait, grâce au sang froid de Klauser (67e). Sur la fin, monté au jeu, Gaillard pouvait inscrire le troisième but, en vain. "La victoire est largement méritée et aurait pu être plus sévère. Je ne vais pas faire la fine bouche. Je n’en veux pas à Théo (NDLR: pour ses deux opportunités manquées) . Sur la première, Fillieux fait un superbe arrêt puis, sur la deuxième, le ballon vient vite et il ne peut le toucher. Nous aurions pu nous mettre à l’abri… mais c’est un peu l’histoire de notre saison: bien jouer tout en ayant du mal à marquer."

> En vue de la saison prochaine, Raeren-Eynatten commence à rencontrer ses joueurs à partir de ce jeudi.

Herstal 1 – Raeren-Eynatten 2

Arbitre: M. Touzghar.

Cartes jaunes: Sylla, De Brouwer, Fillieux, Klauser, Di Nicola.

Buts: De Brouwer (1-0, 48e), Lo Presti (1-1, 58e), Klauser sur pen. (1-2, 67e).

HERSTAL: Fillieux, Audoor, Goblet, Mbazoa (62e Farid), Wanderson (80e Wojciechowski), Sixset (46e Baccarella), De Brouwer, El Farsi, Jamart, Sylla, El Guendi.

RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Bernard, Bissen, Klauser, Lauffs, Pousset (62e Gaillard), Stochkov, Bonnechère, Stoffels, Di Nicola, Lo Presti.