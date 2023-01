Évolution du score: 10e: 17-17, 20e : 33-35 (16-18), 30e : 46-52 (13-17), 40e : 61-76 (15-24).

BC VERVIERS: Lodomez 0, Akinbodu 9, Pirard 2, Roosen 17, Léonard 1, Wilkin G. 7, Pitz 3, Mahiat 4, Lerho 0, Buscicchio 8, Delsemme 10.

Face au ténor de R1, les Verviétois ont tenu trente minutes avant de craquer. "Sans doute avant tout sur le plan physique", analyse Bruno Dagnely, le coach local. "À partir de là, il n’y a plus aucune organisation. Les joueurs sortent des systèmes et forcent offensivement. Le jeu intérieur en a souffert, les grands étaient ouverts mais pas suffisamment servis."

Démarrage difficile du BC Verviers - comme dans chacun des quart-temps - face à une solide équipe de Waremme, privée de Moray blessé, qui défendait avec intensité (4e: 2-6). Buscicchio allait décoincer le marquoir côté local en convertissant deux tirs à trois points (9e: 14-10). Le BC Verviers était lancé (17-13) avant d’enregistrer un trois points adverse et une antisportive de Léonard qui permettaient à Waremme d’égaliser au terme du premier acte (17-17).

Entorse pour Lodomez

Nouveau coup de mou offensif dans le second quart mais Waremme ne faisait pas mieux (15e: 24-24) et on pouvait regretter au repos (33-35) les nombreux lancers francs et lay-up manqués côté verviétois. Autre point noir, l’entorse de Lodomez en fin de mi-temps qui allait obliger le meneur verviétois à rester sur le banc. Et la reprise était une nouvelle fois loupée avec un coach local obligé de prendre un temps mort et de pousser une gueulante après seulement 33 secondes de jeu (33-39). Waremme filait à 43-52 (28e) grâce à une belle adresse à distance. Et si les Verviétois étaient encore dans le coup à la demi-heure (46-52), ils perdaient rapidement tout espoir de victoire dans le dernier acte. "Mais je n’ai rien voulu lâcher jusqu’à la fin, les gars l’ont bien compris et on a ainsi travaillé pour le futur", conclut Bruno Dagnely. "Avec ce que l’on a montré, la mission sauvetage est tout à fait dans nos cordes."